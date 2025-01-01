Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1451
45 Min.Ab 12

Die angeklagte Hausfrau Carmen Böhm soll unrechtmäßig in den Besitz von Erotikfotos Ihrer Tochter Linda gekommen sein und diese an die Fernsehproduktionsfirma geschickt haben, wo ihre Tochter in die engere Wahl als Moderatorin einer neuen Kindershow gekommen war und somit den Job nicht bekommen hat! Wollte die einsame Hausfrau somit verhindern, dass Ihre Tochter mit Ihrer Enkelin nach Köln zieht? Oder hatte die Konkurrentin Julia ihre falschen Finger im Spiel?

