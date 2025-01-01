Richter Alexander Hold
Folge 1452: Eine Familienangelegenheit
45 Min.Ab 12
Der Schüler Marcel Beck soll erst das Auto des Castingagenten Dirk demoliert und den Autobesitzer dann auch noch mit einem Holzschild niedergeschlagen und ihn getreten haben. Wollte der Angeklagte sich für seine Freundin Jana rächen? Hat Dirk sie beim Casting sexuell belästigt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1