Treffen mit dem Tod

SAT.1Staffel 8Folge 1453
Folge 1453: Treffen mit dem Tod

46 Min.Ab 12

Die Schülerin Sylvia Hensel wird beschuldigt, ihren Bruder Dominik absichtlich mit einem Geländewagen angefahren zu haben, als Dominik auf einem Fahrrad unterwegs war. Er verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Kopfverletzungen. War ein vorausgegangener Streit das Motiv der Tat? Wo befindet sich das Tatfahrzeug jetzt? Und was ist an dem Gerücht dran, dass die Geschwister ein Liebespaar waren?

