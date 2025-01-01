Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 8Folge 1454
Folge 1454: Der kleine Held

45 Min.Ab 12

Die arbeitslose Hanne Loy soll das neun Monate alte Baby von ihrer Freundin Kerstin in einem unbeobachteten Moment samt Kinderwagen vom Spielplatz entführt haben. Entwickelte die kinderlose Angeklagte mütterliche Gefühle oder steckt die arbeitslose Dilara hinter der Entführung und es ging ihr um Lösegeld?

