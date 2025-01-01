Richter Alexander Hold
Folge 1454: Der kleine Held
45 Min.Ab 12
Die arbeitslose Hanne Loy soll das neun Monate alte Baby von ihrer Freundin Kerstin in einem unbeobachteten Moment samt Kinderwagen vom Spielplatz entführt haben. Entwickelte die kinderlose Angeklagte mütterliche Gefühle oder steckt die arbeitslose Dilara hinter der Entführung und es ging ihr um Lösegeld?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
