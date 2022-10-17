Richter Alexander Hold
Folge 1455: Verrückte Tante?
46 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Gregor Wulff wird beschuldigt, Edith, die Tante seiner Frau Doris, ermordet zu haben, um in den Genuss des Erbes zu kommen. Hat er wirklich versucht, Edith systematisch zu verwirren, indem er heimlich Bilder in ihrer Wohnung umhängte? Kam ihm Tante Edith dabei auf die Schliche und hat der Angeklagte sie daraufhin getötet?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
