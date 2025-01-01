Richter Alexander Hold
Folge 1458: Der Internetmobber
45 Min.Ab 12
Der Schüler Emil Seifert wird beschuldigt, seinen stark alkoholisierten Mitschüler Maximilian mit Paketklebeband an eine Rutsche gefesselt und ihn mehrmals ins Gesicht getreten zu haben. Wollte er sich so für die Beschimpfungen im Internet rächen oder wurde Maximilian von einem seiner vielen anderen Mobbing-Opfer so zugerichtet?
