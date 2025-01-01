Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bunkerparty - Teil 1

SAT.1Staffel 8Folge 1459
Bunkerparty - Teil 1

Bunkerparty - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1459: Bunkerparty - Teil 1

45 Min.Ab 12

Roland verbüßt zurzeit eine fünfjährige Jugendstrafe wegen Totschlags. Hat er während seines Hafturlaubs wieder getötet und nach einer Party in einem alten Bunker den Gymnasiasten Markus ermordet, weil er von Rolands Vergangenheit als Neonazi und der Haftstrafe erfahren hat und Rolands neuer Freundin davon erzählen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen