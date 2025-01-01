Richter Alexander Hold
Folge 1461: Die Frauensause
45 Min.Ab 12
Gero Wachter soll seine Geliebte Isabel erst geschlagen und dann mit einer scharfen Schirmspitze erstochen haben. Ist er ausgerastet, weil sie sich vor anderen Gästen über seine sexuelle Leistungsfähigkeit lustig gemacht hat? Oder wurde Isabel von einer ihrer Freundinnen ermordet, weil sie ihr den Mann weggeschnappt hat?
