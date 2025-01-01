Richter Alexander Hold
Folge 1464: Das hübsche Näschen
45 Min.Ab 12
Frank Goldmann soll seiner Ex-Freundin Nina die Nase gebrochen und sie dann bewusstlos auf dem Boden liegengelassen haben. War er wirklich so wütend auf Nina, weil sie ihn wegen eines anderen Mannes verlassen hat? Oder war die Tat nur vorgetäuscht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
