Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ein Sarg voller Drogen

SAT.1Staffel 8Folge 1466
Ein Sarg voller Drogen

Ein Sarg voller DrogenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1466: Ein Sarg voller Drogen

45 Min.Ab 12

Der Bestatter Adrian ist angeklagt, in einem Sarg Heroin geschmuggelt und seinen Kollegen Steffen erdrosselt zu haben, der ihm angeblich auf die Schliche kam. Doch der wegen Drogenhandels vorbestrafte Mann behauptet, er hätte sein Leben geändert und würde nicht mehr dealen. Aber wie kam dann das Heroin in den Sarg? Und warum wurde sein Kollege umgebracht?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen