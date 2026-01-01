Richter Alexander Hold
Folge 1466: Ein Sarg voller Drogen
45 Min.Ab 12
Der Bestatter Adrian ist angeklagt, in einem Sarg Heroin geschmuggelt und seinen Kollegen Steffen erdrosselt zu haben, der ihm angeblich auf die Schliche kam. Doch der wegen Drogenhandels vorbestrafte Mann behauptet, er hätte sein Leben geändert und würde nicht mehr dealen. Aber wie kam dann das Heroin in den Sarg? Und warum wurde sein Kollege umgebracht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1