Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Blindes Vertrauen

SAT.1Staffel 8Folge 1467
Blindes Vertrauen

Blindes VertrauenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1467: Blindes Vertrauen

45 Min.Ab 12

Die Schülerin Mia Ehmke soll gemeinsam mit ihrem 13-jährigen Bruder Jeremy zum Büro ihres Stiefvaters Holger gefahren sein, um dort einzubrechen. Haben sie dort nach Geld gesucht und Holger dabei schwer verletzt? Schließlich war Mia der Meinung, dass sich ihr verhasster Stiefvater mit mehr als 10.000 Euro ins Ausland absetzen wollte, während sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in ein Sozialheim ziehen musste.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen