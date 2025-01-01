Richter Alexander Hold
Folge 1467: Blindes Vertrauen
45 Min.Ab 12
Die Schülerin Mia Ehmke soll gemeinsam mit ihrem 13-jährigen Bruder Jeremy zum Büro ihres Stiefvaters Holger gefahren sein, um dort einzubrechen. Haben sie dort nach Geld gesucht und Holger dabei schwer verletzt? Schließlich war Mia der Meinung, dass sich ihr verhasster Stiefvater mit mehr als 10.000 Euro ins Ausland absetzen wollte, während sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in ein Sozialheim ziehen musste.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1