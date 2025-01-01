Richter Alexander Hold
Folge 1470: Gefährliche Panne
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Alina soll nachts eine Roller-Panne vorgetäuscht haben, um ihren vorbeifahrenden Chef Steffen, einen Jeansladen-Besitzer, zu überfallen. Als er Alina helfen wollte, wurde er von einem vermummten Täter niedergeschlagen und sein Wagen leergeräumt. Die Jeans-Ladung im Wert von 15.000 Euro ist bis heute nicht aufzufinden. Wer ist der brutale Räuber? Und war Alina wirklich an der Tat beteiligt oder hat der Mann nur die Gunst der Stunde genutzt?
Richter Alexander Hold
