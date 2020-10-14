Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Sunnyboy auf Abwegen

SAT.1Staffel 8Folge 1472vom 14.10.2020
Sunnyboy auf Abwegen

Sunnyboy auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1472: Sunnyboy auf Abwegen

45 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12

Tim Diedrich, ein Sunnyboy und Aufreißer wie er im Buche steht, soll seine Ex-Freundin, die Solariumsaushilfe Marion, überfallen haben. Er soll 2.500 Euro in bar aus der Kasse entwendet haben. Tat er dies um seine Geldknappheit zu beseitigen? Wurde er zum Diebstahl angestiftet und schützt nun jemanden? Oder benötigt er das Geld doch für seine ausschweifenden Partys und Frauengeschichten?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen