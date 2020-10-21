Richter Alexander Hold
Folge 1478: Wo keine Leiche ist
45 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12
Der angeklagte Medizinstudent Ben soll seinen verhassten Stiefvater Jochen getötet haben, als der ihn nach einem Diebstahl zur Rede stellte. Von der Tat zeugt nur jede Menge Blut des Opfers. Doch wo ist die Leiche? Ben behauptet, sein Stiefvater hätte seinen Tod nur inszeniert und sich abgesetzt. Aber Bens Mutter will gesehen haben, dass ihr Mann tot in der Werkstatt lag, bevor der Leichnam verschwand ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1