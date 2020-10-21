Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Wo keine Leiche ist

SAT.1Staffel 8Folge 1478vom 21.10.2020
Wo keine Leiche ist

Richter Alexander Hold

Folge 1478: Wo keine Leiche ist

45 Min.Folge vom 21.10.2020Ab 12

Der angeklagte Medizinstudent Ben soll seinen verhassten Stiefvater Jochen getötet haben, als der ihn nach einem Diebstahl zur Rede stellte. Von der Tat zeugt nur jede Menge Blut des Opfers. Doch wo ist die Leiche? Ben behauptet, sein Stiefvater hätte seinen Tod nur inszeniert und sich abgesetzt. Aber Bens Mutter will gesehen haben, dass ihr Mann tot in der Werkstatt lag, bevor der Leichnam verschwand ...

