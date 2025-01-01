Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1479
Folge 1479: Missverständnis Ehre

45 Min.Ab 12

Der 17-jährige Jonas Träger soll einen Goldbarren im Wert von 1.200 Euro aus dem Schmuckladen vom Bruder seines besten Freundes Okan Coskun gestohlen haben. Jonas ist empört über den Verdacht und streitet alles ab. Wozu sollte er so viel Geld brauchen? Doch als ihn ein Video bettelnd auf der Straße zeigt, will Okan nichts mehr mit ihm zu tun haben. Erhärtet sich der Verdacht? Steckt Jonas in finanziellen Schwierigkeiten, die er zu verbergen sucht?

SAT.1
