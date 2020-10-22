Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der illegale Kranke

SAT.1Staffel 8Folge 1480vom 22.10.2020
Folge 1480: Der illegale Kranke

45 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12

Der illegale Einwanderer Adrian ist angeklagt, Michael, einen aggressiven Fremdenhasser, krankenhausreif geschlagen zu haben. Adrian soll die Krankenkassenkarte von Michael gestohlen haben, um sich beim Zahnarzt behandeln zu lassen. Da Michael den Diebstahl bemerkte, wollte er Adrian zur Rede stellen und dieser rastete daraufhin aus. War der Diebstahl wirklich der Auslöser für die Tat? Steckt vielleicht doch ein anderer Täter hinter dem Ganzen?

