Richter Alexander Hold
Folge 1480: Der illegale Kranke
45 Min.Folge vom 22.10.2020Ab 12
Der illegale Einwanderer Adrian ist angeklagt, Michael, einen aggressiven Fremdenhasser, krankenhausreif geschlagen zu haben. Adrian soll die Krankenkassenkarte von Michael gestohlen haben, um sich beim Zahnarzt behandeln zu lassen. Da Michael den Diebstahl bemerkte, wollte er Adrian zur Rede stellen und dieser rastete daraufhin aus. War der Diebstahl wirklich der Auslöser für die Tat? Steckt vielleicht doch ein anderer Täter hinter dem Ganzen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1