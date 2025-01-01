Richter Alexander Hold
Folge 1482: Zu hoch gepokert
45 Min.Ab 12
Der 26-jährige spielsüchtige Thorsten Korach wird in einer Gärtnerei tot aufgefunden. Ihm wurde mit einem Spaten das Genick gebrochen. Hat ihn Sven Weiden, der Angestellte einer Spielothek, umgebracht, weil die beiden bei einem illegalen Poker-Turnier gemauschelt haben und der Gärtner seinen Teil des Deals nicht erfüllte? Und warum fehlt dem Opfer ein Zeh?
Weitere Folgen in Staffel 8
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1