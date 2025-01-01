Richter Alexander Hold
Folge 1485: Flucht nach Prag
45 Min.Ab 12
Kerstin und Ronnie sollen in Regensburg einen Supermarkt ausgeraubt und ihr Diebesgut auf einem Parkplatz verkauft haben. Wollten sie damit die Flucht vor Kerstins Ehemann finanzieren, der geschworen hat, beide zu erschießen, wenn er aus dem Gefängnis kommt? Das Gangsterpärchen behauptet jedoch, dass es nie in Regensburg war. Aber ein Obdachloser will die beiden dort bei etwas noch viel Schlimmerem gesehen haben ...
