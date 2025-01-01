Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Er gehört zu mir

SAT.1Staffel 8Folge 1487
Er gehört zu mir

Richter Alexander Hold

Folge 1487: Er gehört zu mir

46 Min.Ab 12

Die angeklagte Lucy, die eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, soll Anja, die Ehefrau des Oberarztes Dr. Klaus Wangen, ermordet haben. Lucy hatte mit dem Oberarzt eine kurze Affäre, die dieser wegen seiner Ehefrau beenden wollte. Daraufhin soll Lucy ausgetickt sein. Trieb die Eifersucht Lucy wirklich zu diesem grauenvollen Mord? Oder hatte die Tote von der Affäre Wind bekommen und ihr eigener Ehemann wollte sie aus dem Weg räumen?

