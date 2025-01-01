Richter Alexander Hold
Folge 1487: Er gehört zu mir
Die angeklagte Lucy, die eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, soll Anja, die Ehefrau des Oberarztes Dr. Klaus Wangen, ermordet haben. Lucy hatte mit dem Oberarzt eine kurze Affäre, die dieser wegen seiner Ehefrau beenden wollte. Daraufhin soll Lucy ausgetickt sein. Trieb die Eifersucht Lucy wirklich zu diesem grauenvollen Mord? Oder hatte die Tote von der Affäre Wind bekommen und ihr eigener Ehemann wollte sie aus dem Weg räumen?
