Richter Alexander Hold

Krankenzimmer 37

SAT.1Staffel 8Folge 1488
Folge 1488: Krankenzimmer 37

45 Min.Ab 12

Während der griechische Patient Nikos Pentapolis seelenruhig in seinem Krankenhausbett schlief, wurde ihm das Knie mit einem Tropfgestell zertrümmert. Und das kurz vor seiner Entlassung. Geht diese brutale Tat auf das Konto seines ehemaligen Zimmergenossen, Ludger Friedrich, der sich nun vor Gericht dafür verantworten muss - oder griff die Ehefrau des Opfers zu drastischen Mitteln, um die Rückkehr des griechischen Göttergatten nach Hause zu verhindern?

SAT.1
