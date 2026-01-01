Richter Alexander Hold
Folge 1488: Krankenzimmer 37
45 Min.Ab 12
Während der griechische Patient Nikos Pentapolis seelenruhig in seinem Krankenhausbett schlief, wurde ihm das Knie mit einem Tropfgestell zertrümmert. Und das kurz vor seiner Entlassung. Geht diese brutale Tat auf das Konto seines ehemaligen Zimmergenossen, Ludger Friedrich, der sich nun vor Gericht dafür verantworten muss - oder griff die Ehefrau des Opfers zu drastischen Mitteln, um die Rückkehr des griechischen Göttergatten nach Hause zu verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1