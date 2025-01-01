Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1491
Folge 1491: Flopmodel

45 Min.Ab 12

Bei einer Grillfeier steht das Möchtegern-Model Mike plötzlich in Flammen. In Verdacht geraten die beiden jungen Frauen Tessa und Susanne, die für zwei Wochen zum Probewohnen bei Mike eingezogen waren. Hat Tessa den Grill heimlich mit Spiritus getränkt, um Mike auf ewig zu entstellen? Oder steckt ihre Konkurrentin Susanne dahinter?

