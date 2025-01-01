Richter Alexander Hold
Folge 1492: Diebstahl im Lehrerzimmer
45 Min.Ab 12
Der 15-jährigen Saskia wird vorgeworfen, in der Mädchentoilette ihrer Schule einen Haufen Papierhandtücher angezündet zu haben, damit sie während des Feueralarms aus einer Aktentasche im Lehrerzimmer 300 Euro Bargeld stehlen kann. Geschädigt wurde ihr Klassenlehrer, der seit Kurzem auch der neue Liebhaber von Saskias Mutter ist. Wollte sich die rebellische Teenagerin auf diese Weise mit dem nötigen Kleingeld ausstatten, um von zu Hause auszureißen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1