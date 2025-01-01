Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Feuerheld

SAT.1Staffel 8Folge 1494
Folge 1494: Der Feuerheld

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Umit Mertek soll das Restaurant "Heideschnucke" in Brand gesetzt haben. Auf diese Weise soll er seinem Ärger darüber Luft gemacht haben, dass er nach einem Praktikum keine weiterführende Ausbildungsstelle bekam. Doch war er wirklich der Brandstifter? Denn er hat doch eine junge Zahnarzthelferin heldenhaft gerettet: Sie hatte sich zu später Stunde noch in der Praxis direkt oberhalb der brennenden Gaststube aufgehalten.

