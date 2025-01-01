Richter Alexander Hold
Folge 1501: Haircare
45 Min.Ab 12
Janine ist angeklagt, ihrer Azubi-Kollegin Rohrreiniger in die Haarkur-Flasche gefüllt zu haben. Die Konsequenz: Sie hat nicht nur ihre Haarpracht eingebüßt, sondern sich auch noch die ganze Kopfhaut verätzt. Hat sich Janine tatsächlich so hinterhältig an Sabrina gerächt, weil sie sicher ist, dass Sabrina ihr Ähnliches auf einer feuchtfröhlichen Party angetan hat? Dort soll der stark alkoholisierten Janine ihr geliebtes langes Haar abrasiert worden sein.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1