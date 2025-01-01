Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Haircare

SAT.1Staffel 8Folge 1501
Haircare

Richter Alexander Hold

Folge 1501: Haircare

45 Min.Ab 12

Janine ist angeklagt, ihrer Azubi-Kollegin Rohrreiniger in die Haarkur-Flasche gefüllt zu haben. Die Konsequenz: Sie hat nicht nur ihre Haarpracht eingebüßt, sondern sich auch noch die ganze Kopfhaut verätzt. Hat sich Janine tatsächlich so hinterhältig an Sabrina gerächt, weil sie sicher ist, dass Sabrina ihr Ähnliches auf einer feuchtfröhlichen Party angetan hat? Dort soll der stark alkoholisierten Janine ihr geliebtes langes Haar abrasiert worden sein.

