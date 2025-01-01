Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Kontrollwahn

SAT.1Staffel 8Folge 1502
45 Min.Ab 12

Die Gymnasiastin Sophie wird von ihrem eigenen Vater Rainer Hahn beschuldigt, die im Haus installierten Kameras mit einem Tennisschläger zertrümmert zu haben. Anschließend soll sie sein Auto als Fluchtfahrzeug genutzt haben. Hat sich die rebellierende Tochter gegen die ständige elektronische Überwachung ihrer Eltern zur Wehr gesetzt? Sophies Version besagt, dass sie den Wagen zur Flucht vor einem Einbrecher benötigt hat. Doch aus dem Haus wurde nichts entwendet ...

SAT.1
