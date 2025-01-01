Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Astrokurs ins Glück

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1505
Astrokurs ins Glück

Richter Alexander Hold

Folge 1505: Astrokurs ins Glück

45 Min.Ab 12

Rita Döneke wollte, gegen den Willen ihres Mannes Günther Döneke, mit ihrer Tochter Jacqueline über das Wochenende zu einem überteuerten Astrokurs fahren. Schlug Rita ihrem Ehemann mit einer Gartenschaufel auf den Hinterkopf, weil er ihnen kein Geld für den Kurs geben wollte? Oder hatte der verfeindete Nachbar einen Grund, Günther auf diese Weise etwas heimzuzahlen?

