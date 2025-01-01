Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eine Wand voller Schweizer Franken

SAT.1Staffel 8Folge 1507
Eine Wand voller Schweizer Franken

46 Min.Ab 12

Ist die angeklagte Altenpflegerin Theresa wirklich so weit gegangen und hat mit Hilfe eines unbekannten Komplizen den 74-jährigen Friedrich aus dem ersten Stock seines Hauses gestoßen? Grund genug hätte sie: Der alte Mann hatte ihr erst kürzlich anvertraut, wo er eine große Menge Geld, das aus einem Bankraub stammt, versteckt hält. Oder gab es mehrere Mitwisser? Wird die Altenpflegerin sagen, wo das Geldversteck zu finden ist?

