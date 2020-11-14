Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Bombendrohung beim Bestatter

SAT.1Staffel 8Folge 1510vom 14.11.2020
Bombendrohung beim Bestatter

Bombendrohung beim BestatterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1510: Bombendrohung beim Bestatter

45 Min.Folge vom 14.11.2020Ab 12

Kai Baumann ist angeklagt, eine selbst gebastelte Bombenattrappe im Verkaufsraum des Bestattungsunternehmens seines Rivalen Daniel Fischer versteckt zu haben. Wollte Kai mit dieser hinterhältigen Aktion seine Ex-Freundin Britta zurückerobern? Handelt es sich tatsächlich um eine Eifersuchtstat oder versucht hier nur jemand, Kai den schwarzen Peter zuzuschieben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen