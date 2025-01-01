Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Oma's 75. Geburtstag

SAT.1Staffel 8Folge 1514
Oma's 75. Geburtstag

Oma's 75. GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1514: Oma's 75. Geburtstag

45 Min.Ab 12

Die Familienfeier zu Oma Hildegards 75. Geburtstag endete in einem Albtraum: Hildegards Tochter Jutta nutzte auf der Feier jede Gelegenheit, um ihre mollige Nichte Annalena bloßzustellen. Der Streit eskaliert, als Jutta ihrer Nichte vorwirft, die gesammelten Spendengelder für ein Kinderheim eingesteckt zu haben. Um Jutta ruhigzustellen, soll Annalena sie auf den Balkon gesperrt haben. Als Jutta versuchte vom Balkon zu klettern, rutschte sie ab und brach sich den Kiefer.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen