Richter Alexander Hold
Folge 1514: Oma's 75. Geburtstag
45 Min.Ab 12
Die Familienfeier zu Oma Hildegards 75. Geburtstag endete in einem Albtraum: Hildegards Tochter Jutta nutzte auf der Feier jede Gelegenheit, um ihre mollige Nichte Annalena bloßzustellen. Der Streit eskaliert, als Jutta ihrer Nichte vorwirft, die gesammelten Spendengelder für ein Kinderheim eingesteckt zu haben. Um Jutta ruhigzustellen, soll Annalena sie auf den Balkon gesperrt haben. Als Jutta versuchte vom Balkon zu klettern, rutschte sie ab und brach sich den Kiefer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1