Richter Alexander Hold
Folge 1516: Psychotherapie
46 Min.Folge vom 21.11.2020Ab 12
Sebastian Gruber ist angeklagt, weil er seine Freundin Lana - die Tochter seiner Psychologin - entführt haben soll. Ging es ihm von Anfang an nur um die Aufmerksamkeit von Lanas Mutter? Hat er sich in seine Psychologin verliebt und wollte er ihr durch die Entführung näher kommen? Lana glaubt jedenfalls fest an seine Unschuld. Sie hält den Ex ihrer Mutter für ihren Peiniger. Denn dem sitzen die Gläubiger im Nacken.
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1