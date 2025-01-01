Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Böser Wolf

SAT.1Staffel 8Folge 1520
Böser Wolf

Böser WolfJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1520: Böser Wolf

46 Min.Ab 12

Auf einer Grillparty wird der verklemmte Stephan plötzlich ganz ungehemmt: Offensichtlich war sein Essen mit Drogen versetzt, so dass er sich zunächst voller Euphorie an seinen Schwarm Nina ranmacht. Als die Drogen allmählich anfangen, ihre giftige Wirkung zu entfalten, beginnt Stephan zu halluzinieren. Er fühlt sich verfolgt und verletzt sich, als er von einem Baum fällt. Stephans Verdacht bezüglich des vergifteten Essens fällt schnell auf seinen Allzeit-Peiniger Jonas ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen