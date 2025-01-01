Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1523
46 Min.Ab 12

Die zerstrittenen Freunde Maximilian und Justus haben allen Grund zur Freude, als sie den ganzen Haus- und Grundbesitz des an Krebs verstorbenen Oliver erben. Auch ein angeblicher Schatz soll auf dem Grundstück sein. Plötzlich wird Justus tot aufgefunden. Hat seine Freundin Birgit ihn mit dem Schürhaken aus Habgier niedergeschlagen, um mit der vermeintlich wertvollen Beute alleine davonzukommen? Oder hat Maximilian seinen ehemaligen Kumpel aufgrund ihrer Diskrepanzen umgebracht?

