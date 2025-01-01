Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tochters neuer Alter

SAT.1Staffel 8Folge 1524
Tochters neuer Alter

Tochters neuer AlterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1524: Tochters neuer Alter

45 Min.Ab 12

Um eine kuriose Anklage handelt es sich bei der Hartz IV-Empfängerin Sandra. Sie soll ihrem Lebensgefährten Tom mit dessen Einverständnis eine Zaunlatte mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Angeblich wollten sie die Straftat Armin, dem neuen Freund von Sandras Tochter Mandy, in die Schuhe schieben. Der ist nämlich nicht nur 30 Jahre älter als sie, sondern zudem noch vorbestraft. Wollten sie ihn tatsächlich mit einer derart rabiaten Methode aus Mandys Leben vertreiben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen