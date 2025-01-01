Zum Inhalt springenBarrierefrei
Freikörperkultur

Staffel 8Folge 1525
Folge 1525: Freikörperkultur

45 Min.Ab 12

Selbstlos rettet die junge Sabine den Hund der Familie Busch aus deren brennenden Wohnwagen auf dem FKK-Campingplatz. Sie riskiert bei diesem Manöver Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Bei dem Brand soll der angeklagte FKK-Hasser Albert Schreiner seine Finger im Spiel haben. Hat er durch einen gelegten Brand versucht, die Nudisten aus seinem Dorf zu vertreiben? Seine Tochter gibt ihm ein Alibi ...

