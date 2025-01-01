Richter Alexander Hold
Folge 1526: Hochstapler Familie
45 Min.Ab 12
Auf der Anklagebank sitzt heute Clara Fritsch. Sie soll sich mit Hilfe von gefälschten Zeugnissen als zweite Haushälterin bei dem wohlhabenden Immobilienmakler Dieter Nolte eingeschlichen haben. Dabei soll sie den teuren Schmuck seiner verstorbenen Ehefrau gestohlen haben. Dem nicht genug, wurde sie angeblich von der ersten Haushälterin bei ihrem Diebeszug ertappt. Daraufhin soll sie die alte Dame rücksichtslos die Treppe hinuntergestoßen haben ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1