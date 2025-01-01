Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochstapler Familie

SAT.1Staffel 8Folge 1526
Folge 1526: Hochstapler Familie

45 Min.Ab 12

Auf der Anklagebank sitzt heute Clara Fritsch. Sie soll sich mit Hilfe von gefälschten Zeugnissen als zweite Haushälterin bei dem wohlhabenden Immobilienmakler Dieter Nolte eingeschlichen haben. Dabei soll sie den teuren Schmuck seiner verstorbenen Ehefrau gestohlen haben. Dem nicht genug, wurde sie angeblich von der ersten Haushälterin bei ihrem Diebeszug ertappt. Daraufhin soll sie die alte Dame rücksichtslos die Treppe hinuntergestoßen haben ...

