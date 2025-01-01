Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Rotzgöre

SAT.1Staffel 8Folge 1527
Rotzgöre

Richter Alexander Hold

Folge 1527: Rotzgöre

45 Min.Ab 12

Die 17-jährige Melissa Kantenrot hat bisher allen Geliebten ihres Vaters das Leben zur Hölle gemacht. Auch seine aktuelle Freundin, Dorothee Drischler, bleibt von den Attacken der Tochter nicht verschont. Aber ist Melissa wirklich so weit gegangen, dass sie der Penizillinallergikerin Dorothee Medikamentenreste ins Getränk geschüttet hat? Übersäht mit roten Quaddeln musste Dorothee daraufhin im Krankenhaus behandelt werden. Steckt Melissa tatsächlich hinter diesem Anschlag?

