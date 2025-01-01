Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1528
45 Min.Ab 12

Lena ist mit ihren 18 Jahren schon alleinerziehende Mutter - fürsorglich, verantwortungsbewusst und selbstständig. Alles dreht sich um ihren kleinen Jonas. Doch angeblich ist ihr genau das zum Verhängnis geworden, als sie angeblich ihre unternehmungslustige Freundin Jasmin in den Heizungskeller einer Disco gesperrt hat, um mit deren Auto schnell zu ihrem plötzlich erkrankten zweijährigen Kind zu kommen. Bei ihrem Befreiungsversuch soll sich Jasmin schwer verletzt haben ...

