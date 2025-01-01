Richter Alexander Hold
Folge 1528: Viel Lärm um Nichts
45 Min.Ab 12
Lena ist mit ihren 18 Jahren schon alleinerziehende Mutter - fürsorglich, verantwortungsbewusst und selbstständig. Alles dreht sich um ihren kleinen Jonas. Doch angeblich ist ihr genau das zum Verhängnis geworden, als sie angeblich ihre unternehmungslustige Freundin Jasmin in den Heizungskeller einer Disco gesperrt hat, um mit deren Auto schnell zu ihrem plötzlich erkrankten zweijährigen Kind zu kommen. Bei ihrem Befreiungsversuch soll sich Jasmin schwer verletzt haben ...
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1