Richter Alexander Hold
Folge 1532: Die rote Rose
46 Min.Ab 12
Der angeklagte Mike Wolff soll seine verheiratete Geliebte Jennifer Kierdorf in seiner Schrebergartenlaube hinterhältig erschlagen haben. Angeblich aus gekränktem Stolz, weil sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. Nach der Tat soll Mike dann auch noch Jennifers reichen Ehemann um 250.000 Euro erpresst haben. Ist Mike wirklich so abgebrüht? Oder steckt vielleicht doch Heiner Kierdorf, der misstrauische Gatte von Jennifer, hinter der Tat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1