Richter Alexander Hold
Folge 1533: Wenn Liebe blind macht
45 Min.Ab 12
Hat Norman wirklich die Mutter seiner Freundin Stefanie verletzt und anschließend im Badezimmer eingesperrt? Der Grund soll das Verbot der Mutter gewesen sein, ihre 16-jährige Tochter mit Stefan übers Wochenende wegfahren zu lassen. Sie hält sowohl Norman als auch seine Familie für asozial und für schlechten Umgang. Doch Stefanie verteidigt ihren Freund und ist fest davon überzeugt, dass er zu so einer Tat niemals in der Lage wäre ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1