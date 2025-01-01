Richter Alexander Hold
Folge 1535: Verhängnisvolle Raserei
46 Min.Ab 12
Der 19-jährige Peter Meier ist angeklagt, sich nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier angetrunken hinters Steuer gesetzt zu haben. Dabei soll er Elisa Göbel angefahren und schwer verletzt am Unfallort zurückgelassen haben. Der junge Autofahrer weist den Vorwurf der fahrlässigen Tötung von sich und gibt vor, dass ihm der Schlüssel für seinen Sportwagen gestohlen worden sei. Können seine Mutter Ruth und seine Ex-Freundin seine Unschuld beweisen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1