Richter Alexander Hold
Folge 1537: Weg mit dem Drachen
45 Min.Ab 12
Das 23-jährige Partyluder Theresa Weiß ist angeklagt, mehrere Männer um den Finger gewickelt und mit Liquid Ecstasy betäubt zu haben, um so an deren Wertgegenstände zu gelangen. Friedrich Brenner und Martin Dietmann sollen kopflos auf sie hereingefallen sein. Warum jedoch leugnet Friedrich, die Angeklagte zu kennen? Theresa gibt sich selbstsicher und ist sich keiner Schuld bewusst. Auch ihre Mitbewohnerin gibt ihr ein Alibi. Für Theresa kann die Party im Gerichtssaal beginnen ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1