Mörder oder bester FreundJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1540: Mörder oder bester Freund
46 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12
Christoph soll seinen besten Freund Hannes, der an Krebs erkrankt war, nach einem Streit vom Balkon gestoßen haben. Die Anschuldigungen sind für Christoph kaum zu glauben! Warum sollte er Hannes nach all den Jahren enger Freundschaft töten? Christoph ist sich sicher, dass Hannes' Krankheit diesen in den Selbstmord getrieben hat. Doch seine Verlobte Nina kann das nicht glauben. Vielleicht hat ja Hannes' Geheimnistuerei etwas mit seinem Tod zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1