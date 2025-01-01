Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Politesse

SAT.1Staffel 8Folge 1545
Die Politesse

Die PolitesseJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1545: Die Politesse

46 Min.Ab 12

Die Politesse Irene Wasmuth ist angeklagt, eine Straftat vorgetäuscht zu haben. Sie behauptet, von Felice Manzo überfallen und gefesselt in den Kofferraum ihres Wagens eingesperrt worden zu sein. Der Staatsanwalt ist jedoch davon überzeugt, dass Irene alles inszeniert hat, um sich das Mitleid ihres Mannes zu sichern und damit ihre Ehe zu retten. Oder hat sich der junge Italiener Felice doch nicht so im Griff, wie er es dem Gericht weismachen will?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

