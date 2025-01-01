Halloween für FortgeschritteneJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1546: Halloween für Fortgeschrittene
46 Min.Ab 12
Der 16-jährige Jurij beobachtet in der Halloween-Nacht im Wald einen Mann, der gerade im Begriff ist, eine Leiche zu vergraben. Die Tote entpuppt sich als die 22-jährige Jennifer, die den angeklagten Daniel für seinen erfolgreicheren Bruder Simon verlassen haben soll. Daniel wird vorgeworfen, Jennifer aus abgrundtiefem Hass und Eifersucht ertränkt und im Wald vergraben zu haben. Daniel bestreitet die Tat und Jurij kann ihn nicht eindeutig als Täter identifizieren ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1