Die blutige Sonnenbrille

SAT.1Staffel 8Folge 1554
46 Min.Ab 12

Der arbeitslose Boris Limbach soll Dana Schwarz, einer Mitarbeiterin des Jugendamts, nachts im Park aufgelauert und sie hinterrücks erschossen haben. Der Angeklagte soll die grausame Tat aus verschmähter Liebe begangen haben, da die zwölf Jahre ältere Frau nach einem sexuellen Intermezzo keine Beziehung mit ihm eingehen wollte. Ist der sensible Boris zu so einer kaltblütigen Tat in der Lage? Oder hat sich Dana Feinde durch ihre Arbeit beim Jugendamt gemacht?

SAT.1
