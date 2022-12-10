Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der verflixte 7. Einbruch

SAT.1Staffel 8Folge 1555vom 10.12.2022
Richter Alexander Hold

Folge 1555: Der verflixte 7. Einbruch

46 Min.Folge vom 10.12.2022Ab 12

Freckenhaim ist eine kleine, verschlafene Gemeinde, in der zahlreiche Einbrüche für Unruhe sorgen. Nun wurde der berufsunfähige Timo Probst als angebliches "Phantom von Freckenhaim" geschnappt. Er soll bei seinen Beutezügen insgesamt 60.000 Euro gestohlen haben. Die Beweise sprechen zwar gegen ihn, doch Timo verweigert jegliche Aussage. Ist der liebevolle Vater und Ehemann wirklich ein Dieb? Und warum ist der übereifrige Reporter Marcel Putze stets vor der Polizei am Tatort?

