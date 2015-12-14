Fröhliche WeihnachtenJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 189: Fröhliche Weihnachten
45 Min.Folge vom 14.12.2015Ab 12
Doreen Dornbusch wird vorgeworfen, am Heiligabend den Weihnachtsbaum absichtlich auf ihre Schwiegermutter Margot gestoßen und sie verletzt zu haben. Die zwei Frauen hatten noch nie das beste Verhältnis, weil sich Margot Dornbusch ständig in die Angelegenheiten der jungen Familie einmischt...
