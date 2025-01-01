Richterin Barbara Salesch
Folge 2089: Der Hausgast
44 Min.Ab 12
Die 39-jährige Martha sitzt völlig verängstigt in ihrem Badezimmer und ruft die Polizei, weil sich Drogendealer Sascha mit Marcel, dem Ex-Freund ihrer Tochter, im Wohnzimmer prügelt. Aber der Notruf kommt zu spät: Marcel stirbt, weil ihm mit einem Brieföffner ins Herz gestochen wurde. Endete der Streit um Geldschulden zwischen Sascha und Marcel tödlich?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1