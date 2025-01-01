Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Wie zwei Brüder

SAT.1Staffel 13Folge 2092
Wie zwei Brüder

Wie zwei BrüderJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2092: Wie zwei Brüder

44 Min.Ab 12

Simons Eltern sind verzweifelt. Seit Wochen kapselt sich der Teenager ab, ist voller Aggressivität seinem Vater gegenüber. Als diesem ein schweres Garagentor auf die Beine fällt, wird sofort Simon verdächtigt. Hat er etwas über seinen Vater herausgefunden und ist daraufhin ausgeflippt oder will ihm jemand die Tat anhängen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen