SAT.1Staffel 13Folge 2087
45 Min.Ab 12

Bäuerin Ingrid suchte im Internet eine Frau für ihren 34-jährigen Sohn Raimund. Nun kann der sich aber nicht entscheiden, ob er die rassige Lorena oder die dralle Bärbel haben will. Zwischen den beiden Frauen entbrennt ein erbitterter Kampf um den romantischen Jungbauern, der damit endet, dass Lorena eines Nachts niedergeschlagen im Schweinestall gefunden wird. Wollte Bärbel ihre Konkurrentin so aus dem Weg räumen?

